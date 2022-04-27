Глава Пентагона назвал разговоры о членстве Украины в НАТО спекуляцией

Глава Пентагона отказался обсуждать с журналистами тему вступления Украины в НАТО. По словам Ллойда Остина, он не намерен "спекулировать" на этой повестке и призвал остальных последовать его примеру.

Так, в эфире Fox News у Лойда поинтересовались, обсуждал ли он с президентом Незалежной возможность вступления страны в Североатлантический альянс.

"Я не хочу спекулировать о том, что может произойти", — заявил министр обороны в эфире Fox News.

Что конкретно он имел в виду под фразой "может произойти", Ллойд не уточнил. Однако глава Пентагона подчеркнул, что вопрос вступления Украины в блок не является приоритетным и на повестке дня в оборонном ведомстве он не стоит.