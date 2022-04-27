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Автор Ольга Лебедева

Пентагон: США не хотят распространения украинского конфликта на Молдавию

Мир

США всё ещё анализируют недавние инциденты в Приднестровье и не хотят, чтобы конфликт на Украине "перетек" в этот район.

Пентагон: США не хотят распространения украинского конфликта на Молдавию

Об этом рассказал министр обороны Ллойд Остин на саммите в Германии по поставкам Киеву оружия и техники.

"Мы всё ещё изучаем причину инцидентов в Приднестровье, всё ещё проводим там анализ, поэтому не совсем уверены, что это такое, но это то, на чём мы сосредоточимся, — сказал Остин журналистам на военной базе Рамштайн в Германии. — Конечно, мы не хотим видеть никакого перетекания, и опять же, важно убедиться, что мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить успех Украины".

Так Ллойд Остин прокомментировал серию нападений на Приднестровье — отколовшийся от Молдавии регион — произошедшие за два последних дня.

Напомним, два взрыва во вторник разрушили две радиовышки в городе Маяк, которые транслировали российские радиосигналы в Приднестровье. В понедельник кто-то обстрелял из гранатометов здание правительства в Тирасполе. А ещё были нанесены удары по военной базе в Парканах. Жертв нет.

Власти Тирасполя назвали инциденты "террористическими атаками". В регионе объявлен "красный" (самый высокий) уровень опасности, ВС самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приведены в состояние повышенной готовности.

  • Расположенное между Молдавией и Украиной, в основном русскоязычное Приднестровье провозгласило независимость на фоне распада Советского Союза. Российские миротворческие силы находятся в регионе с тех пор, как перемирие 1992 года заморозило конфликт с Кишиневом.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы пентагон ллойд остин приднестровье
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