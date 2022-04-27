Пентагон: США не хотят распространения украинского конфликта на Молдавию

США всё ещё анализируют недавние инциденты в Приднестровье и не хотят, чтобы конфликт на Украине "перетек" в этот район.
Об этом рассказал министр обороны Ллойд Остин на саммите в Германии по поставкам Киеву оружия и техники.
"Мы всё ещё изучаем причину инцидентов в Приднестровье, всё ещё проводим там анализ, поэтому не совсем уверены, что это такое, но это то, на чём мы сосредоточимся, — сказал Остин журналистам на военной базе Рамштайн в Германии. — Конечно, мы не хотим видеть никакого перетекания, и опять же, важно убедиться, что мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить успех Украины".
Так Ллойд Остин прокомментировал серию нападений на Приднестровье — отколовшийся от Молдавии регион — произошедшие за два последних дня.
Напомним, два взрыва во вторник разрушили две радиовышки в городе Маяк, которые транслировали российские радиосигналы в Приднестровье. В понедельник кто-то обстрелял из гранатометов здание правительства в Тирасполе. А ещё были нанесены удары по военной базе в Парканах. Жертв нет.
Власти Тирасполя назвали инциденты "террористическими атаками". В регионе объявлен "красный" (самый высокий) уровень опасности, ВС самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приведены в состояние повышенной готовности.
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