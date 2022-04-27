Болтон: Байден совершил ошибку, поддержав идею "отобрать" право вето у РФ в ООН

Идея об ограничении право вето в ООН из-за "злоупотреблений" России, станет для всей организации "поразительной ошибкой", заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, то, что администрация президента США и Джо Байден лично поддержали подобный шаг ООН, может пагубно повлиять на саму процедуру вето.

"Администрация Байдена добровольно совершает ошибку в ООН, которая рискует воскресить давний вопрос о праве вето, которым обладают пять постоянных членов Совета Безопасности", — заявил Болтон в беседе с Hill.

Речь идёт о согласовании Генасамблеей ООН резолюции, которая позволяет созывать срочный совет членов организации "после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето".

По словам Болтона, подобная практика может ослабить право вето, а то и вовсе "уничтожить" как инструмент. При этом экс-советник подчеркнул, что американские власти недовольны правами России в ООН, однако сами не единожды накладывали вето на "неугодные вопросы", что не нравилось другим странам.