ВС РФ смогли уничтожить на временно оккупированной территории Донецкой народной республики бронетехнику ВСУ.
Военный источник, предоставивший видео ИА "RusVesna" сообщил, что российские военные сожгли БМП ВС Украины, встретившуюся им на пути в ДНР.
На представленных кадрах видно, что в результате прямых и точных ударов у БМП отлетели гусеницы, и она, потеряв управление, слетела с дороги. Источник сообщает, что после боевая машина пехоты загорелась. Экипаж погиб.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Спецназовцы рассказали о бое с ВСУ и показали уничтоженную технику.