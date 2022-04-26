Российские военные сожгли БМП ВСУ, встретившуюся им на пути в ДНР

ВС РФ смогли уничтожить на временно оккупированной территории Донецкой народной республики бронетехнику ВСУ.

Военный источник, предоставивший видео ИА "RusVesna" сообщил, что российские военные сожгли БМП ВС Украины, встретившуюся им на пути в ДНР.

На представленных кадрах видно, что в результате прямых и точных ударов у БМП отлетели гусеницы, и она, потеряв управление, слетела с дороги. Источник сообщает, что после боевая машина пехоты загорелась. Экипаж погиб.