ВС РФ продолжают поднимать российский триколор в освобождённых городах Украины.
Населенных пунктов под российским флагом становится всё больше. Триколор водрузили над зданием комендатуры в городе Каменка-Днепровская. Церемония поднятия флага проходила под гимн России.
Позже в Сети появилось видео, на котором флаг Украины заменили на флаг России над зданием исполкома горадминистрации Васильевки Запорожской области. Васильевка была взята под контроль союзных войск ещё в начале марта.
Васильевка имеет важное географическое значение. Там проходит железная дорога в Херсонскую область, Мелитополь и на Крым. Взятие под контроль Васильевки позволяет ВС РФ предотвращать переброску вражеского вооружения в направлении Донбасса.
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