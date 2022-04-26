Флаги РФ водрузили над двумя городами Запорожской области

ВС РФ продолжают поднимать российский триколор в освобождённых городах Украины.

Населенных пунктов под российским флагом становится всё больше. Триколор водрузили над зданием комендатуры в городе Каменка-Днепровская. Церемония поднятия флага проходила под гимн России.

Позже в Сети появилось видео, на котором флаг Украины заменили на флаг России над зданием исполкома горадминистрации Васильевки Запорожской области. Васильевка была взята под контроль союзных войск ещё в начале марта.

Васильевка имеет важное географическое значение. Там проходит железная дорога в Херсонскую область, Мелитополь и на Крым. Взятие под контроль Васильевки позволяет ВС РФ предотвращать переброску вражеского вооружения в направлении Донбасса.