Украинская пропаганда выдала мужчину в военной форме за мирную женщину

Украинская пропаганда решила вспомнить начало "тотальной войны", которая, по их мнению, ведётся против "миролюбивой" Украины. При этом авторы пишут о том, что все якобы "признательные показания" они получили от Службы безопасности Украины со слов российских военнопленных, к которым применялись различные способы воздействия и устрашения, пишет издание "Военное дело".

О существовании Женевской конвенции киевские пропагандисты не упоминают, и не рассказывают о том, как ВСУ и нацисты простреливали ноги, или перерезали горло военным России. Вместо этого демонстрируются кадры с избитыми людьми, которые читают антироссийские "признания" по заранее подготовленным шпаргалкам.

Так, один из пленных говорит, что его якобы заставляли наносить удары по гражданским объектам. При этом в качестве "доказательства" военнослужащий приводит лишь информацию о постоянно работающих в украинских городах сиренах воздушной тревоги.

Обвиняя ВС России в убийстве мирных жителей в городе Буча, украинские пропагандисты не вспоминают о том, что в телах погибших найдены поражающие элементы именно украинских артиллерийских снарядов, о чем заявила даже британская газета Guardian.

Также пропагандисты не вспоминают про не самую удачную провокацию с украинской ракетой "Точка-У", которая прицельно ударила по украинским гражданам на привокзальной площади города Краматорска.

Кроме того, пропагандисты приводят серию фотографий, на которых выдерживаются законы композиции, постановки кадра на фоне абсурдных ляпов. Например, снимок, на котором мужчина в камуфляжной форме идет по развалинам многоэтажного дома, пропагандисты озаглавили так: "Жительница ищет свои вещи в многоквартирном доме, разрушенном во время боевых действий".

Как сообщил голливудский режиссер Оливер Стоун, Украина — стратегически важная страна для американских властей, которая нужна Вашингтону для противостояния с Москвой. По словам кинематографиста, США всегда влезали во внутренние дела других государств для своих нужд.