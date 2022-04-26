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Автор Инна Винникова

Гривач: Польшу ждёт холодная зима после отключения от газа РФ

Мир

Польша не оплатила российский газ в рублях, в ответ на это газовый гигант "Газпром" отказался от поставок голубого топлива с Варшавой по Ямальскому контракту. Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач прокомментировал ситуацию: "Думаю, поляков ждёт очень тяжелая зима".

Эксперт отмечает, что Варшава, вероятно, будет пробовать спастись углём, но и его не хватит. Альтернативы российскому газу у Польши на данный момент нет, разве что можно попробовать нарастить реверс газа РФ, поступающего по "Северному потку" в Германию.

С февраля 2022 года поляки активно наращивали закупки российского голубого топлива, заполняя свои хранилища. Но данных запасов на долго не хватит, считает Гривач.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
газпром
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