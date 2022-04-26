Танки и БМП ВС РФ используются с начала спецоперации на Украине.
"Огневая задача стояла перед взводом поразить огневые точки противника. Главное быстро, скрытно и точно в цель", — сказал военный ВС РФ.
Российские танкисты и экипажи боевых машин пехоты (БМП) с самого начала военной спецоперации поражают цели противника, оказывают огневое воздействие на врага и уничтожают или подавляют огневые точки и живую силу.
Сегодня ИА "RusVesna" опубликовало короткое видео, на котором показана работа танкистов. По словам одного из военнослужащих РФ, он полностью уверен в своей технике, и она его ещё ни разу не подводила.
"В технику я в свою верю, потому что я её готовил с самого начала. Она меня никогда не подводит. Я в ней полностью уверен", — заявил танкист РФ.
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