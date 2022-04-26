Власти Польши до конца понедельника должны оплатить поставки российского газа, заявили в Газпроме. Передача топлива в эту страну пока не прекращена, отметили в компании.
"Варшава обязана сегодня заплатить за поставки топлива в соответствии с новым порядком платежей", — передает сообщение концерна РИА Новости.
В понедельник портал Onet писал, что Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Издание отмечало, что эта информация не имеет официального подтверждения, но ссылалось на источники в польском правительстве.
Ранее Варшава заявила, что не будет выполнять требования Москвы по оплате российского газа в рублях.
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