"Газпром" не подтвердил информацию о приостановке поставок газа в Польшу

Власти Польши до конца понедельника должны оплатить поставки российского газа, заявили в Газпроме. Передача топлива в эту страну пока не прекращена, отметили в компании.

"Варшава обязана сегодня заплатить за поставки топлива в соответствии с новым порядком платежей", — передает сообщение концерна РИА Новости.

В понедельник портал Onet писал, что Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Издание отмечало, что эта информация не имеет официального подтверждения, но ссылалось на источники в польском правительстве.

Ранее Варшава заявила, что не будет выполнять требования Москвы по оплате российского газа в рублях.