Европейскому союзу следует пересмотреть отношения с Россией и договориться о гарантиях безопасности. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Нам придётся найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности и механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование", — отметил он.
По словам Борреля, Евросоюз, НАТО и США до начала российской спецоперации на Украине были готовы обсуждать с Москвой все аспекты безопасности. После начала боевых действий это стало невозможным.
Достижение договоренностей по гарантиям безопасности можно обсуждать, но этот процесс будет сложным и долгим, уточнил глава евродипломатии.
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