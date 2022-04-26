Брюссель выступил за переговоры о гарантиях безопасности для России

Европейскому союзу следует пересмотреть отношения с Россией и договориться о гарантиях безопасности. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Нам придётся найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности и механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование", — отметил он.

По словам Борреля, Евросоюз, НАТО и США до начала российской спецоперации на Украине были готовы обсуждать с Москвой все аспекты безопасности. После начала боевых действий это стало невозможным.

Достижение договоренностей по гарантиям безопасности можно обсуждать, но этот процесс будет сложным и долгим, уточнил глава евродипломатии.