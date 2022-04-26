Патрушев усомнился, что Европа переживёт кризис на фоне санкций против России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что из-за ограничений Запада в отношении РФ в Европе начнётся политический кризис. Также в странах возникнет дефицит продовольствия, отметил бывший руководитель ФСБ.

По словам Патрушева, на фоне голода жители Африки и Ближнего Востока отправятся в Европу. Тогда в ЕС поймут, почему не стоило отказываться от экономического и политического партнёрства с Россией, подчеркнул политик. При этом Штаты перестанут бояться сближения союза и Москвы, добавил секретарь СБ.

"Не уверен, что Европа переживёт кризис. Политические институты, наднациональные объединения, экономика, культура, традиции могут уйти в прошлое", — заявил Патрушев, передаёт "Российская газета".

По его данным, 10% украинских беженцев прививались от COVID-19, гепатита, туберкулёза и других "забытых" болезней. На Украине почти полностью отсутствует система первичного звена здравоохранения, объяснил экс-директор ФСБ.

Ранее Патрушев предупредил, что число украинских мигрантов в Европе достигнет 10 миллионов. Из-за этого в регионе ухудшится криминогенная обстановка, сообщил политик.