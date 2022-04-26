Юрист не исключил возможность блокировки "Википедии" в РФ

Российские власти могут принять решение о блокировке "Википедии" в стране в случае неуплаты наложенных на неё штрафов, заявил председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев, комментируя Pravda. Ru решение московского суда оштрафовать Wikimedia из-за не удалённых из интернет-энциклопедии статей.

"Если они это не выплатят, то это может быть основанием прекращения в нашей стране [работы} "Википедии"", — сказал эксперт.

Он напомнил, что в РФ уже заблокированы некоторые крупные соцсети,

Князев назвал штраф за неудалённые статьи "первым шагом" с целью повлиять на организацию, которая поддерживает работу "Википедии".

"Думаю, что это один из первых шагов. Если не выплатят и не удалят, то это будет явное основание для суда приостановить деятельность организации в нашей стране или запретить заход на эти сайты", — заявил юрист.

Во вторник, 26 апреля, суд в Москве вынес решение по административному делу о неудалении "Википедией" семи статей с недостоверными сведениями о спецоперации на Украине, событиях в Буче и Мариуполе. По словам корреспондента ТАСС, суд оштрафовал организацию Wikimedia, которой принадлежит интернет-энциклопедия, на 3 млн рублей.