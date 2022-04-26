В Госдуме раскритиковали Лондон после слов о праве Украины атаковать Россию

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный назвал преступными слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о праве Украины атаковать объекты на территории России. Лондон завидует сильной России и провоцирует Киев на конфронтацию, заявил Pravda. Ru парламентарий.

"Такие заявления, на мой взгляд, преступны. В их основе лежит простая человеческая зависть. Чем сильнее и мощнее Россия, тем больше открывается язва у некоторых британских лидеров", — сказал Выборный.

Он отметил, что Великобритания на протяжении всей своей истории действовала таким образом, чтобы провоцировать страны и народы на конфликты.

"Позиция Британии ориентирована на то, чтобы всячески провоцировать Украину сражаться до последнего украинца", — констатировал депутат.

Выборный уверен, что Лондон и в будущем будет делать всё, чтобы ослабить Россию. Именно с этой целью Запад сегодня пытается "превратить Украину в страну-раздражителя" для Москвы.

Ранее в понедельник Хиппи заявил, что Украина имеет законное право наносить удары по военным объектам на территории России. По его мнению, это нарушит логистику российской армии и сохранит жизни людей.

"Это абсолютно легитимно для Украины наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику. Если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведёт к смертям и кровопролитию", — сказал он.