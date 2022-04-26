Арестович: Киев пока не готов к окончательному разрыву связей с Белоруссией

По словам Алексея Арестовича, советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского, Киев пока не может позволить себе полностью разорвать все связи с Белоруссией, потому что нуждается в её ресурсах, являющихся "критически необходимыми" для украинцев.

Арестович заявил, что Киев будет выстраивать политику с Минском осторожно, продумывая каждый шаг. Если не оценить тщательно последствия каждого шага, Белоруссия будет ещё больше сближаться с Россией, уверен Арестович.

"Еще остались экономические связи… Беларусь дает существенные, критически необходимые для нас ресурсы, те же дизтопливо, электричество и так далее. Пока мы не готовы к разрыву этих связей, мы будем их сохранять, в том числе, путем ведения осторожной политики в отношении Белоруссии. Любой неосторожный шаг на белорусском направлении кидает Лукашенко в объятия РФ", — сказал Арестович в эфире euroradio.

Ранее Арестович предлагал действовать решительно на границе Белоруссии и Украины, уничтожая железнодорожные пути, по которым РФ доставляет к месту ведения спецоперации военных и технику. В ответ против него в Белоруссии было открыто уголовное дело за подстрекательство к террористическим актам.