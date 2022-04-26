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Автор Светлана Нерадовская

Патрушев: Украина распадётся на несколько государств из-за политики Запада

Мир

Народы, которые проживают на территории Украины, держатся сейчас вместе только потому, что боятся зверств националистов. Но рано или поздно благодаря политике, которую проводит Запад вместе со своими ставленниками в Киеве, Украина распадётся на несколько отдельных государств. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Патрушев: Украина распадётся на несколько государств из-за политики Запада

По словам Патрушева, США с помощью подконтрольного им киевского режима пытаются создать на Украине своего рода "антипод" России. Ради этого Вашингтон уже давно внушает украинцам ненависть к РФ и всеми, что с ней связано, заодно разъединяя исторически единый народ.

Тем не менее, по мнению Патрушева, тактика, выбранная американцами, не принесёт желаемых результатов, ведь история знает немало примеров того, что ненависть — плохой "цемент" для единства нации.

"Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств", — сказал секретарь Совбеза в беседе "Российской газете".

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина николай патрушев
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