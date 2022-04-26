Патрушев: Украина распадётся на несколько государств из-за политики Запада

Народы, которые проживают на территории Украины, держатся сейчас вместе только потому, что боятся зверств националистов. Но рано или поздно благодаря политике, которую проводит Запад вместе со своими ставленниками в Киеве, Украина распадётся на несколько отдельных государств. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По словам Патрушева, США с помощью подконтрольного им киевского режима пытаются создать на Украине своего рода "антипод" России. Ради этого Вашингтон уже давно внушает украинцам ненависть к РФ и всеми, что с ней связано, заодно разъединяя исторически единый народ.

Тем не менее, по мнению Патрушева, тактика, выбранная американцами, не принесёт желаемых результатов, ведь история знает немало примеров того, что ненависть — плохой "цемент" для единства нации.

"Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств", — сказал секретарь Совбеза в беседе "Российской газете".