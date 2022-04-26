Санду: взрывы в Приднестровье спланировали провоцирующие войну силы региона

Лидер Молдавии Майя Санду рассказала, кто организовал террористические атаки в непризнанном Приднестровье. По информации Кишинёва, в преступлениях виноваты люди, которые пытаются начать войну. Также глава страны подчеркнула, что спецслужбы продолжают устанавливать обстоятельства происшествий.

"По нашей информации, попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации", — сообщила президент во время брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности.

Ранее журналист Владимир Соловьёв объяснил, почему могли прогреметь взрывы в Приднестровье. По мнению представителя СМИ, ВСУ планировали атаковать крупнейший склад российских боеприпасов в селе Колбасна.