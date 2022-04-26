В Китае сочли ложью заявления США об отсутствии угрозы России со стороны НАТО

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман явно лукавит, когда заявляет об отсутствии угрозы со стороны НАТО в отношении России, считает обозреватель газеты South China Morning Post Алекс Ло.

По его мнению, подобная позиция не имеет смысла, так как само существование Североатлантического альянса продиктовано противостоянием с Москвой.

"Если НАТО не нацелена на Россию, то зачем она нужна?" — написал китайский журналист.

Ранее Шерман заявила, что блок НАТО и в целом Запад не угрожают безопасности России. При этом в Москве неоднократно указывали на нарушения альянсом существующих договорённостей и его стремление расширить свое влияние.