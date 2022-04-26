Джон Кирби: конфликт на Украине не перерастёт в ядерную угрозу

Развитие ситуации на Украине находится в центре внимания США, которые не думают, что конфликт может вылиться в ядерную угрозу. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на телеканале CNN.

Это высказывание стало ответом американской стороны на опасение российского министра иностранных дел Сергей Лаврова о ощутимой ядерной угрозе в свете текущей ситуации.

"Я соглашусь с господином Лавровым в том, что в ядерной войне не может быть победителей и её не следует начинать. Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень", — сказал Кирби.

Представитель Пентагона добавил, что менять что-то в позиции своих ядерных сил сдерживания США не собираются.

С Кирби солидарен и министр вооружённых сил Британии Джеймс Хиппи, который также считает, что нет никаких предпосылок к тому, чтобы конфликт на Украине перерос во что-то более серьёзное. По его словам, все действия Запада в поддержке Украины тщательно рассчитаны и продуманы, чтобы не допустить непосредственного столкновения с РФ.