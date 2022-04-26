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Автор Евгения Васильева

Лавров указал на "момент истины" в международных отношениях

Мир

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что сейчас мировое сообщество должно выбрать между жизнью согласно Уставу ООН и контролем отдельной стороны, её сателлитов. По словам министра, Запад нарушает принципы организации, пытается обсуждать главные темы в различных партнёрствах, группах избранных.

Лавров указал на "момент истины" в международных отношениях

"Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины", — подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Также глава российского внешнеполитического ведомства указал на необходимость получить объяснения от стран, которые противоречат правилам организации. При этом министр отметил, что Москва выступает против войн.

"Мы не раз говорили, что Совет Безопасности должен избавиться от своего главного дефекта — засилья одной группы стран. Из 15 мест — шесть принадлежат западным странам и их союзникам", — заключил Лавров.

Ранее он сообщил, что конфликт на Украине закончится после заключения соглашений. При этом Киев должен принять требования Москвы, сказал глава МИД РФ.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы украина сергей лавров
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