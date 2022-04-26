Данилов анонсировал тотальную дерусификацию: "Уничтожить всё, что связано с РФ"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убеждён, что на Украине необходимо провести тотальную дерусификацию, подчеркнув, "всё что связано с Москвой должно быть уничтожено на территории Украины".

"У нас дерусификация должна состояться по всем направлениям нашей жизни: в экономике, в политике и в других сферах нашей жизнедеятельности", — заявил он в ходе Всеукраинского информационного телемарафона.

В то же время Данилов отметил, что церковь должна сама решать хотят ли они избавиться от русских традиций и канонов.

"Но то, что касается церкви, это должны миряне решать, и я более чем уверен, что 99% прихожан той или иной церкви обязательно решат так, как будет нужно в интересах нашего государства", — резюмировал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.