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Автор Антон Куликов

В Эстонии готовят самосуд над отмечающими День Победы

Мир

Участники неонацистской группировки "Воины Одина" собираются устроить самосуд на отмечающими День Победы. С таким предупреждением выступила полиция Эстонии

В Эстонии готовят самосуд над отмечающими День Победы

В этом году в Эстонии будут отмечать еще и 15-летие "Бронзовой ночи". В 2007 году эстонская полиция жестоко расправилась над участниками акции, протестовавшими против переноса памятника Воину-Освободителю ("Бронзового солдата") в Таллине. Столкновения с полицией в конце апреля 2007 года продолжались несколько дней. Пострадали десятки человек, сотни были задержаны.

Глава Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмар Вахер заявил в эфире телеканала ETV, что считает провокации весьма вероятными.

"У нас снова активизировалась группировка под названием "Воины Одина“. Их цель — приехать учинить самосуд", - заявил Вахер.

Следует заметить, что высокопоставленный полицейский высказался и относительно того, что кто-то может выйти на улицу с георгиевской лентой или флагом с символикой Победы. Но высказался несколько витиевато: "...кто-то захочет в личных целях прийти с ленточкой или флагом, то нам такое может показаться провокацией — но на самом деле это нельзя воспринимать так".

Стоит отметить, что власти Эстонии запретили публичные мероприятия с 26 апреля по 10 мая. В первую очередь, запрет коснулся тех, кто собирался напомнить о событиях "Бронзовой ночи" и отметить День Победы. И ещё можно напомнить о том, что советская и российская символика в Эстонии запрещена.

Что касается группировки "Воины Одина" (или "Солдаты Одина"), то первоначально она появилась в Финляндии в 2015 году. Однако очень скоро её последователи стали проявлять активность и в соседних странах. В том числе и в Эстонии. Изначально группировка заявляла о себе как об антииммигрантском движении. 

Стоит ещё добавить, что на начальном этапе своего существования "Воины Одина" пользовались поддержкой консервативной партии "Истинные финны", у которой есть фракция в парламенте страны. 

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы эстония
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