Заместитель главы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украине нужно наносить удары в тыл России, атаковать его логистические линии, хранилища топлива, арсеналы.
"Украина как суверенная страна мирно существовала в своих границах, а затем другая страна решила их нарушить. И стянула 130 000 солдат со всей своей территории. Это начало войну между Украиной и Россией", — отметил он ходе общения с журналистами.
По словам чиновника, украинские военные могут использовать для атак на территорию РФ всё имеющееся вооружение, предоставленное им союзниками, однако это не будет считаться нападением военного блока на Россию.
Ранее в сообщении МО говорилось, что на взятой под контроль базе ВСУ обнаружено около 100 единиц техники, включая комплексы ПВО, боеприпасы, вооружение, документацию.
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