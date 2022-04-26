Хиппи: Украина имеет полное право наносить удары по территории РФ

Заместитель главы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украине нужно наносить удары в тыл России, атаковать его логистические линии, хранилища топлива, арсеналы.

"Украина как суверенная страна мирно существовала в своих границах, а затем другая страна решила их нарушить. И стянула 130 000 солдат со всей своей территории. Это начало войну между Украиной и Россией", — отметил он ходе общения с журналистами.

По словам чиновника, украинские военные могут использовать для атак на территорию РФ всё имеющееся вооружение, предоставленное им союзниками, однако это не будет считаться нападением военного блока на Россию.

Ранее в сообщении МО говорилось, что на взятой под контроль базе ВСУ обнаружено около 100 единиц техники, включая комплексы ПВО, боеприпасы, вооружение, документацию.