Польша заявила об отказе платить за российский газ в рублях

По словам уполномоченного польского правительства по вопросам стратегической инфраструктуры Петра Наимского, Польша не обирается оплачивать поставки газа из России в рублях.

"Мы не будем платить за российский газ в рублях", — отрезал Наимский.

При этом представитель правительства Польши не пояснил, как собирается действовать Польша дальше в вопросе закупок энергоресурсов.

Ранее Наимский сообщил, что в планах у Польши — разрыв всех ранее заключённых контрактов на импорт нефти из России. Он напомнил, что 60% всей экспортируемой Польшей нефти закупается в России, поэтому проблем в сфере энергетики стране никак не избежать.

Также ранее замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский сообщил о намерении страны отказаться и от остальных российских энергоресурсов — угля и газа — в течение нескольких следующих месяцев. Он заверил, что Варшава твёрдо намерена это сделать, даже если это будет расходиться с решением ЕС.