В Кремле выразили обеспокоенность из-за событий в Приднестровье

Развитие событий в Приднестровье вызывает обеспокоенность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность", — сказал представитель Кремля.

Накануне, 25 апреля, в Приднестровье обстрелу из гранатомётов подверглось здание министерства госбезопасности. Позднее стало известно о взрывах на военном аэродроме неподалёку от Тирасполя, а также на территории радиотелецентра в посёлке Маяк Григориопольского района.

В связи со случившимся Совбез ПМР решил о ввести "красный" уровень террористической опасности из-за взрывов инфраструктуры и госучреждений.

"Уровень опасности признан членами Совбеза ПМР критическим. Принято решение о введении в стране "красного" уровня террористической опасности", — заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский.