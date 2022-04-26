Развитие событий в Приднестровье вызывает обеспокоенность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность", — сказал представитель Кремля.
Накануне, 25 апреля, в Приднестровье обстрелу из гранатомётов подверглось здание министерства госбезопасности. Позднее стало известно о взрывах на военном аэродроме неподалёку от Тирасполя, а также на территории радиотелецентра в посёлке Маяк Григориопольского района.
В связи со случившимся Совбез ПМР решил о ввести "красный" уровень террористической опасности из-за взрывов инфраструктуры и госучреждений.
"Уровень опасности признан членами Совбеза ПМР критическим. Принято решение о введении в стране "красного" уровня террористической опасности", — заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский.
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