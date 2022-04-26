Омбудсмен из Польши пожаловался на "излишний фаворитизм" в отношении украинцев

В последнее время интересы польских граждан ущемляются активной и при этом незаконной предпринимательской деятельностью выходцев из Украины. Об этом рассказал омбудсмен малого и среднего бизнеса Польши Адам Абрамович в беседе с изданием Puls Biznesu.

"Омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович направил премьер-министру Матеушу Моравецкому письмо, в котором предупреждает, что "излишний фаворитизм в отношении украинских фирм, созданных в нашей стране, начинает быть проблемой", — пишет издание.

По информации польского министра, многие украинские беженцы начали вести предпринимательскую деятельность в стране нелегально, не пройдя регистрацию. Абрамович предупредил, что в небольших населённых пунктах украинцы становятся серьёзными конкурентами местным жителям, которые работают на законных основаниях.

По его словам, полулегально работающие украинцы предлагают более низкие цены на свои товары и услуги, чем поляки.

"Это становится причиной недоразумений и конфликтов, потому что не облагаемая налогами и незарегистрированная деятельность позволяет предлагать более низкие цены на рынке", — пояснил политик.

Чтобы поддержать польских предпринимателей, Абрамович предложил ввести послабления абсолютно для всех представителей малого бизнеса, а не только для приезжих из Украины, которых с начала спецоперации прибыло в Польшу более 3 миллионов человек.