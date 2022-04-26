СБ ПМР: в Приднестровье введён "красный" уровень террористической опасности

Совет безопасности Приднестровской Молдавской Республики принял решение о вводе "красного" уровня террористической опасности из-за взрывов инфраструктуры и учреждений государства.

"Уровень опасности признан членами Совбеза ПМР критическим. Принято решение о введении в стране "красного" уровня террористической опасности", — говорится в сообщении главы Приднестровья Вадима Красносельского.

Отмечается, что на въезде в города Республики будут установлены блокпосты для досмотра граждан и автомобилей.

По словам главы Приднестровья, проверки в дневное время будут проходить избирательно, а в ночное — досмотру подлежат все въезжающие в города и населенные пункты ПМР.

В настоящее время силовики переведены на усиленный режим несения службы.

Кроме того, глава государства отменил парад в честь 77-ой годовщины Великой Победы, а образовательные учреждения переходят на дистанционный режим обучения до конца учебного года.

В понедельник, 25 апреля, было обстреляно из гранатомётов министерство госбезопасности Приднестровья, а уже на следующий день появились сообщения о взрывах на военном аэродроме недалеко от Тирасполя и в посёлке Маяк Григориопольского района на территории радиотелецентра.