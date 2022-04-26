РФ по дипломатическим каналам передала Токио, что в случае расширения масштаба учений США и Японии рядом с российскими границами Москва примет ответные меры. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
По его словам, сейчас наблюдается высокая интенсивность совместных военных учений США и Японии неподалёку от России. Как отметил дипломат, такие манёвры провоцируют рост напряжённости в регионе.
Моргулов полагает, что действия США и Японии могут потенциально носить наступательный характер.
"Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечения нашей безопасности", — сказал замглавы МИД РФ в интервью РИА Новости.
Он также добавил, что Россия при необходимости ответит на расширение масштаба учений для укрепления собственной обороноспособности. Дипломат призвал Токио подготовиться к такому шагу со стороны Москвы.
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