Замглавы МИД Моргулов: РФ ответит на расширение масштаба учений США и Японии

РФ по дипломатическим каналам передала Токио, что в случае расширения масштаба учений США и Японии рядом с российскими границами Москва примет ответные меры. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

По его словам, сейчас наблюдается высокая интенсивность совместных военных учений США и Японии неподалёку от России. Как отметил дипломат, такие манёвры провоцируют рост напряжённости в регионе.

Моргулов полагает, что действия США и Японии могут потенциально носить наступательный характер.

"Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечения нашей безопасности", — сказал замглавы МИД РФ в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что Россия при необходимости ответит на расширение масштаба учений для укрепления собственной обороноспособности. Дипломат призвал Токио подготовиться к такому шагу со стороны Москвы.