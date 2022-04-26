Захарова не исключила ассиметричный ответ на захват Польшей дипсобственности РФ

Москва может ответить на захват Варшавой российской дипсобсвенности в Польше не только зеркально, но и ассиметрично, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными", — сказала представитель внешнеполитического ведомства в эфире "Радио России".

Захарова подчеркнула, что любые недружественные шаги в отношении РФ со стороны не только Польши, но и других стран не останутся без ответа.

Ранее стало известно о захвате объекта российской дипломатической недвижимости в Варшаве. Польские судебные исполнители потребовали передать здание на улице Собеского, мэрии Варшавы и вошли в него, срезав замки "болгаркой". Посольство РФ направило в польский МИД ноту протеста в связи с противоправными действиями властей страны.