Собчак о заседании Совбеза в Молдавии: "Не зря, ой не зря"

Из-за взрывов в Приднестровье в Молдавии созывают экстренное заседание Совета безопасности.

В Приднестровье уже второй день слышны взрывы. Неизвестные обстреляли из гранатомётов местное Министерство госбезопасности. При этом спецоперация там не проводится. Воздушное пространство Молдавии облетают самолёты. Сообщалось о атаках на радиоцентр в посёлке Маяк. Повреждены главные антенны.

Ксения Собчак прокомментировала сообщении о том, что в Молдавии началось заседание Совбеза.

"Не зря, ой не зря", — написала журналистка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "нужно начинать следующий этап операции с учётом происходящего в Приднестровье".

Приднестровская республика — непризнанное государство, расположенное между Молдавией и Украиной. Половина населения Приднестровья имеют российские паспорта.