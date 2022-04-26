Из-за взрывов в Приднестровье в Молдавии созывают экстренное заседание Совета безопасности.
В Приднестровье уже второй день слышны взрывы. Неизвестные обстреляли из гранатомётов местное Министерство госбезопасности. При этом спецоперация там не проводится. Воздушное пространство Молдавии облетают самолёты. Сообщалось о атаках на радиоцентр в посёлке Маяк. Повреждены главные антенны.
Ксения Собчак прокомментировала сообщении о том, что в Молдавии началось заседание Совбеза.
"Не зря, ой не зря", — написала журналистка.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "нужно начинать следующий этап операции с учётом происходящего в Приднестровье".
Приднестровская республика — непризнанное государство, расположенное между Молдавией и Украиной. Половина населения Приднестровья имеют российские паспорта.
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