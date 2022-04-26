Оливер Стоун: США всегда хотели контролировать Украину

По мнению американского режиссёра Оливера Стоуна, у США всегда были далеко идущие планы по поводу Украины.

Как заявил Стоун в интервью с испанским изданием Diario, инициатором украинского конфликта были именно США, ведь произошедшее в Киеве является не чем иным, как "переворотом, целью которого было восстановление прозападного правительства".

"До этого момента Украина была нейтральной, и это важно помнить. Внезапно Россия стала врагом", — сказал Стоун.

По мнению кинематографиста, американцы всегда строили планы насчёт Украины.

"Это то, чего они добивались в 2014 году этим государственным переворотом. Они получили то, что хотели: столкнули Украину с Россией. США хотят сменить режим в РФ, убрать президента Владимира Путина и прийти к ресурсам России по определенной цене", — сказал Стоун.

Для воплощения планов США в жизнь они и используют "стратегию напряжённости", которая толкает весь мир в нужном им направлении.

Особенно довольны в создавшейся ситуации американские производители оружия, уверен Стоун.

В завершение режиссёр дал свои определения США и российскому лидеру Владимиру Путину. Соединённые Штаты, по его мнению, являются "доберманом — методичным животным-убийцей с большим количеством денег", а Путин — человеком "спокойным, вдумчивым и рассудительным".