Украинский журналист Юрий Бутусов убеждён, что для спасения Мариуполя необходимо ударить по Приднестровью.
"Для спасения Мариуполя остался один шанс — удар по Приднестровью", — написал он.
По словам Бутусова, Украине "жизненно необходимо" нанести удар по Приднестровью, назвав шесть причин для проведения данной операции:
Ранее сообщалось, что тревожная информация продолжает поступать из Приднестровья. 26 апреля появились сообщения о взрывах на военном аэродроме недалеко от Тирасполя и в посёлке Маяк Григориопольского района на территории радиотелецентра.
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