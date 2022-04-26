Бутусов рассказал, как спасти Мариуполь: "Ударить по Приднестровью"

Украинский журналист Юрий Бутусов убеждён, что для спасения Мариуполя необходимо ударить по Приднестровью.

"Для спасения Мариуполя остался один шанс — удар по Приднестровью", — написал он.

По словам Бутусова, Украине "жизненно необходимо" нанести удар по Приднестровью, назвав шесть причин для проведения данной операции:

захват многих тысяч российских военных для обмена;

устранение прорыва российских войск и последующего наступления, анонсированного замкомандующего Центрального военного округа Рустамом Миннекаевым. Украина намерена якобы освободить регион и передать под контроль Молдавии;

ликвидация чёрной дыры на границе Украины, через которую якобы Россия гонит потоки контрабанды и зарабатывает на этом миллиарды;

захват больших арсеналов российских боеприпасов;

освобождение двух бригад, которые охраняют Юг Украины от нападения со стороны Приднестровья;

регион якобы является источником международного терроризма, который нужно ликвидировать, чтобы не было угрозы Южной Европе.

Ранее сообщалось, что тревожная информация продолжает поступать из Приднестровья. 26 апреля появились сообщения о взрывах на военном аэродроме недалеко от Тирасполя и в посёлке Маяк Григориопольского района на территории радиотелецентра.