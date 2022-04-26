Немецкий репортёр удивлён, что грабили и стреляли по жителям ВСУ, а не ВС РФ

Немецкий журналист Томас Рёпер, побывавший в освобожденных от неонацистов городах Донбасса сообщил, что местные жители Мелитополя, Мариуполя, Волновахи обвиняют в грабежах и мародёрстве украинских военных.

"Я расспрашивал людей о поведении российских и украинских солдат и был удивлён, что грабежом занимались только украинцы, особенно перед отступлением. Никаких конкретных жалоб на российских солдат не поступало. А вот на украинцев — да, что стреляли по мирным жителям, грабили и прочее", — сказал он в своём видеобращении.

По словам журналиста, местные жители рассказали, что военные ВС РФ вели себя корректно, чем могли помогали, делились лекарствами.

"Я ожидал, что хоть какие-то на русских будут жалобы, но ошибся. Поразительно! Даже в Волновахе — городе поменьше Мариуполя и тоже полностью разрушенном. При отступлении оттуда ВСУ намеренно из танков обстреляли больницу", — отметил Рёпер.