Compact: в 2023 году мир столкнётся с крупнейшим кризисом в истории человечества

Нарушение логистических цепочек из-за событий на Украине приведёт к мировому кризису. Об этом пишет немецкое издание Compact со ссылкой на экспертов.

По словам главы отдела в химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer AG Маттиаса Бернингера, в 2023 году миру придётся пережить "один из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества".

С его позицией согласился экономист из ФРГ Матин Каим. Он добавил, что с голодом могут столкнуться до 100 миллионов человек.

Эксперты напомнили, что в связи с разрушением цепочек поставок в Европе уже наблюдается дефицит удобрений. Как отмечает Compact, в дальнейшем фермеры лишатся возможности производить необходимое количество урожая.

Руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли подчеркнул: на фоне нехватки продовольствия начнутся "масштабные миграционные потоки". Он полагает, что люди по всему миру будут воспринимать кризис 2015 года в качестве "летнего пикника", ведь в 2023 году им придётся пережить более масштабные экономические сбои.