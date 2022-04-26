Громкое заявление руководителя Пентагона Ллойда Остина о желании Вашингтона ослабить Москву свидетельствует о том, что США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией. Об этом пишет журналист Дэвид Сангер в статье для New York Times.
Он напомнил: в конце февраля, когда российская спецоперация на Украине только начиналась, американский лидер Джо Байден настаивал на том, что конфликт не нужно превращать в столкновение США и РФ.
Однако, по мнению журналиста, через некоторое время "риторика США стала более резкой". Сангер убеждён: слова Остина о необходимости ослабить Россию были "тщательно спланированы".
"Это заявление говорит о том, что Вашингтон готовится к многолетнему противостоянию с Москвой за власть и влияние", — заключил корреспондент.
После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве руководитель Пентагона заявил, что США хотят добиться существенного ослабления России.
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