Конференция сотрудников военных ведомств из разных стран мира, которую сегодня проводит Ллойд Остин на американской базе Рамштайн в Германии, может привести в итоге к Третьей мировой войне.
Об этом сегодня пишет немецкий журнал Compact, напоминая, что заявлен один вопрос повестки: помощь Украине.
Издание обращает внимание читателей на то, что "приглашение к разговору" пришло из Вашингтона после того, как в Киев прибыли госсекретарь Блинкен и военный министр Остин:
"Такое посещение не является безопасным. Так что же заставило их рисковать? Что такого они обсуждали, о чём не могли поговорить через защищенные телекоммуникационные соединения? Предположительно то же самое, о чем будут говорить в Рамштайне: поставка тяжелого вооружения Украине, что может привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией. По факту: к Третьей мировой войне", — пишет журналист Compact.
В пользу этой версии, считают в редакции, говорит и тот факт, что это даже не саммит НАТО, ведь США пригласили в общей сложности 40 стран, в числе которых не входящие в блок Швеция, Финляндия и Молдавия, "возможно, даже Япония и Южная Корея":
"Настоящий саммит мировой войны", — резюмирует немецкий журнал.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.