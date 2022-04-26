Compact: на саммите в Рамштайне могут договориться до Третьей мировой

Конференция сотрудников военных ведомств из разных стран мира, которую сегодня проводит Ллойд Остин на американской базе Рамштайн в Германии, может привести в итоге к Третьей мировой войне.

Об этом сегодня пишет немецкий журнал Compact, напоминая, что заявлен один вопрос повестки: помощь Украине.

Издание обращает внимание читателей на то, что "приглашение к разговору" пришло из Вашингтона после того, как в Киев прибыли госсекретарь Блинкен и военный министр Остин:

"Такое посещение не является безопасным. Так что же заставило их рисковать? Что такого они обсуждали, о чём не могли поговорить через защищенные телекоммуникационные соединения? Предположительно то же самое, о чем будут говорить в Рамштайне: поставка тяжелого вооружения Украине, что может привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией. По факту: к Третьей мировой войне", — пишет журналист Compact.

В пользу этой версии, считают в редакции, говорит и тот факт, что это даже не саммит НАТО, ведь США пригласили в общей сложности 40 стран, в числе которых не входящие в блок Швеция, Финляндия и Молдавия, "возможно, даже Япония и Южная Корея":

"Настоящий саммит мировой войны", — резюмирует немецкий журнал.