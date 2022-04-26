WP: Киев просит у США ежемесячную экономическую помощь "на войну" в $2 млрд

Киев обратился к властям США с призывом перечислять на "военные и социальные" нужды Незалежной не менее двух миллиардов долларов ежемесячно. По словам украинского министра финансов Сергея Марченко, без этих денег "войну не выиграть".

Как подчеркнул министр в интервью американским журналистам, привлечь финансирование необходимо немедленно.

"Мы должны восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну", — заявил министр в интервью изданию The Washington Post.

Так, по словам Марченко, эти ежемесячные перечисления пойдут на:

выплаты пенсий,

заплаты работникам здравоохранения,

страховые выплаты.

Кроме того, по словам украинского министра, деньги намерены использовать и для гуманитарных и военных нужд.