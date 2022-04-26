Ким Чен Ын: КНДР усилит ядерные силы страны "на максимальной скорости"

Северная Корея продолжит укреплять ядерный потенциал страны и намерена наращивать вооружение на "максимальной скорости", заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, это необходимо в случае, если кто-то "покусится" на интересы северокорейцев.

Глава КНДР уточнил, что в таком случае Северная Корея не останется в стороне и ответит "агрессору".

"Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил", — заявил глава КНДР прессе. — "Мы будем принимать меры для ещё большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости".

Ким Чен Ын подчеркнул, что основная задача ядерного оружия — предотвращение войны, однако если перед страной встанет выбор, то КНДР задействует "их особую сдерживающую силу".