Глава Австрии призвал отказаться от российского газа "как можно быстрее"

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен сменил "милость на гнев" и заявил, что стране необходимо в срочном порядке отказываться от поставок российского газа. Отметим, что ранее лидер выступал против блокировки "Северного потока-2".

Он подчеркнул, что правительство "работает в правильном направлении", чтобы ускорить принятие эмбарго на импорт российских энергоносителей.

"Зависимость от импорта природного газа из России нужно быстро сокращать и значительно ускорять расширение использования возобновляемых источников энергии и меры по повышению эффективности", — заявил Беллен.

Президент подчеркнул, что власти должны разработать механизм, который позволит сократить процедуру отказа от газа из России как можно быстрее, потому что "время поджимает".