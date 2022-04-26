Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен сменил "милость на гнев" и заявил, что стране необходимо в срочном порядке отказываться от поставок российского газа. Отметим, что ранее лидер выступал против блокировки "Северного потока-2".
Он подчеркнул, что правительство "работает в правильном направлении", чтобы ускорить принятие эмбарго на импорт российских энергоносителей.
"Зависимость от импорта природного газа из России нужно быстро сокращать и значительно ускорять расширение использования возобновляемых источников энергии и меры по повышению эффективности", — заявил Беллен.
Президент подчеркнул, что власти должны разработать механизм, который позволит сократить процедуру отказа от газа из России как можно быстрее, потому что "время поджимает".
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