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Автор Ольга Лебедева

Премьер Эстонии пристыдила Германию за жадность в отношении Украины

Мир

Глава правительства Эстонии Кая Каллас призвала более крупные государства НАТО и особенно Германии оказать Украине большую военную помощь.

Премьер Эстонии пристыдила Германию за жадность в отношении Украины

Своё требование премьер — министр прибалтийской страны озвучила, выступая на мероприятии Фонда Фридриха Наумана в Берлине:

"Мы (Эстония) — страна с населением всего 1,3 миллиона человек. Нас в 65 раз меньше, чем людей в Германии. И мы предоставили в шесть раз больше военной помощи, чем Германия. Возникает резонный вопрос: неужели у Берлина меньше возможностей, чем у Таллина?"

По данным правительства, граничащая с Россией Эстония до сих пор оказала Украине военную помощь на сумму более €200 млн, что составляет 0,8% ВВП страны.

Каллас напомнила союзникам и коллегам по ЕС, что у них в распоряжении "не так уж много времени":

"Эстония передала Украине все, что было возможно. Поэтому нам очень трудно поверить, что более крупным странам больше нечего давать Украине", — сказала Каллас.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина эстония германия кая каллас
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