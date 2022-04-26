Премьер Эстонии пристыдила Германию за жадность в отношении Украины

Глава правительства Эстонии Кая Каллас призвала более крупные государства НАТО и особенно Германии оказать Украине большую военную помощь.

Своё требование премьер — министр прибалтийской страны озвучила, выступая на мероприятии Фонда Фридриха Наумана в Берлине:

"Мы (Эстония) — страна с населением всего 1,3 миллиона человек. Нас в 65 раз меньше, чем людей в Германии. И мы предоставили в шесть раз больше военной помощи, чем Германия. Возникает резонный вопрос: неужели у Берлина меньше возможностей, чем у Таллина?"

По данным правительства, граничащая с Россией Эстония до сих пор оказала Украине военную помощь на сумму более €200 млн, что составляет 0,8% ВВП страны.

Каллас напомнила союзникам и коллегам по ЕС, что у них в распоряжении "не так уж много времени":

"Эстония передала Украине все, что было возможно. Поэтому нам очень трудно поверить, что более крупным странам больше нечего давать Украине", — сказала Каллас.