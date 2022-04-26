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Автор Ольга Лебедева

Байдену пришлось проявить настойчивость, чтобы поздравить Макрона

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон не взял трубку, чтобы ответить на звонок американского коллеги Джо Байдена, когда тот хотел поздравить его с переизбранием в воскресенье вечером.

Байдену пришлось проявить настойчивость, чтобы поздравить Макрона

“Я пытался поговорить с Эммануэлем Макроном прошлой ночью, - сказал Байден журналистам в понедельник. - Я говорил с его сотрудниками, а он был на Эйфелевой башне, хорошо проводя время. И я собираюсь позвонить ему ещё раз».

По "горячим следам" хозяину Белого дома пришлось довольствоваться посредничеством соцсетей: 

“Поздравляю Эммануэля Макрона с переизбранием, - написал Байден в твиттере в воскресенье. - Франция-наш старейший союзник и ключевой партнер в решении глобальных проблем. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего тесного сотрудничества – в том числе по поддержке Украины, защите демократии и противодействию изменению климата”.

Другим главам государств повезло больше, чем президенту США. Все европейские лидеры, включая Владимира Зеленского, дозвонились до Макрона с первой попытки.

Президент России Владимир Путин также поздравил Макрона, отправив телеграмму:

“Искренне желаю вам всяческих успехов в государственных делах, а также крепкого здоровья и благополучия”.

Байден и Макрон наконец-то связались по телефону в понедельник. Говорили, как сообщается, о мировых проблемах. Макрон призвал к диалогу с Москвой, не соглашаясь с позицией Байдена и других лидеров стран НАТО.

“Украинский народ и русский народ - братские люди. Это безумие, что происходит сегодня. Это невероятная жестокость и возвращение к войне в Европе. Но в то же время я смотрю на факты и хочу продолжать делать все возможное, чтобы остановить войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация слов служит нашему делу”, - цитирует слова Макрона пресс-служба Елисейского дворца.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы эммануэль макрон
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