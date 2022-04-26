Байдену пришлось проявить настойчивость, чтобы поздравить Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон не взял трубку, чтобы ответить на звонок американского коллеги Джо Байдена, когда тот хотел поздравить его с переизбранием в воскресенье вечером.

“Я пытался поговорить с Эммануэлем Макроном прошлой ночью, - сказал Байден журналистам в понедельник. - Я говорил с его сотрудниками, а он был на Эйфелевой башне, хорошо проводя время. И я собираюсь позвонить ему ещё раз».

По "горячим следам" хозяину Белого дома пришлось довольствоваться посредничеством соцсетей:

“Поздравляю Эммануэля Макрона с переизбранием, - написал Байден в твиттере в воскресенье. - Франция-наш старейший союзник и ключевой партнер в решении глобальных проблем. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего тесного сотрудничества – в том числе по поддержке Украины, защите демократии и противодействию изменению климата”.

Другим главам государств повезло больше, чем президенту США. Все европейские лидеры, включая Владимира Зеленского, дозвонились до Макрона с первой попытки.

Президент России Владимир Путин также поздравил Макрона, отправив телеграмму:

“Искренне желаю вам всяческих успехов в государственных делах, а также крепкого здоровья и благополучия”.

Байден и Макрон наконец-то связались по телефону в понедельник. Говорили, как сообщается, о мировых проблемах. Макрон призвал к диалогу с Москвой, не соглашаясь с позицией Байдена и других лидеров стран НАТО.

“Украинский народ и русский народ - братские люди. Это безумие, что происходит сегодня. Это невероятная жестокость и возвращение к войне в Европе. Но в то же время я смотрю на факты и хочу продолжать делать все возможное, чтобы остановить войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация слов служит нашему делу”, - цитирует слова Макрона пресс-служба Елисейского дворца.