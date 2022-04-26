За апрель текущего года Россия может продать рекордное количество нефти, в сравнении с аналогичным периодом за 2021 год. По мнению американских аналитиков, мировые санкции против Москвы "подстегнули" рост поставок в дружественные и даже недружественные страны.
Так, по мнению обозревателей, экспорт чёрного золота значительно вырос в:
"Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьёзно подрывают свои же действия, покупая у неё энергоресурсы. В некоторых случаях объёмы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте", — говорится в аналитической статье Foreign Policy.
Так, согласно информации источников издания, мартовские поставки российской нефти составляли 3,3 миллиона баррелей, а в апреле экспорт увеличился до 3,6 миллиона.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.