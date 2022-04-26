Foreign Policy: Россию ждут рекордные доходы от продажи нефти

За апрель текущего года Россия может продать рекордное количество нефти, в сравнении с аналогичным периодом за 2021 год. По мнению американских аналитиков, мировые санкции против Москвы "подстегнули" рост поставок в дружественные и даже недружественные страны.

Так, по мнению обозревателей, экспорт чёрного золота значительно вырос в:

Турцию,

Индию,

страны Европы.

"Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьёзно подрывают свои же действия, покупая у неё энергоресурсы. В некоторых случаях объёмы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте", — говорится в аналитической статье Foreign Policy.

Так, согласно информации источников издания, мартовские поставки российской нефти составляли 3,3 миллиона баррелей, а в апреле экспорт увеличился до 3,6 миллиона.