Экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад счел безумием накачку Украины оружием.
В эфире ZDF Вад заявил, что идею военной помощи и поставок вооружения продвигают те немецкие политики, которые понятия не имею о бундесвере, уклонялись от службы и не имеют никакого отношения к вооружённым силам. По мнению Вада, чаще всего это представители "Зелёных".
Эрих Вад считает, что не военным путём нужно решать украинский конфликт, а политическим.
"Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой", — заявил Вад.
Также, по мнению Вад, отправлять тяжёлое вооружение на Украину бессмысленно, потому что у украинских военных нет необходимой подготовки, инфраструктуры, логистики и технологий.
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