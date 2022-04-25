Экс-советник Меркель Эрих Вад счел безумием накачку Украины оружием

Экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад счел безумием накачку Украины оружием.

В эфире ZDF Вад заявил, что идею военной помощи и поставок вооружения продвигают те немецкие политики, которые понятия не имею о бундесвере, уклонялись от службы и не имеют никакого отношения к вооружённым силам. По мнению Вада, чаще всего это представители "Зелёных".

Эрих Вад считает, что не военным путём нужно решать украинский конфликт, а политическим.

"Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой", — заявил Вад.

Также, по мнению Вад, отправлять тяжёлое вооружение на Украину бессмысленно, потому что у украинских военных нет необходимой подготовки, инфраструктуры, логистики и технологий.