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Автор Юлиана Смирнова

Экс-советник Меркель Эрих Вад счел безумием накачку Украины оружием

Мир

Экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад счел безумием накачку Украины оружием.

В эфире ZDF Вад заявил, что идею военной помощи и поставок вооружения продвигают те немецкие политики, которые понятия не имею о бундесвере, уклонялись от службы и не имеют никакого отношения к вооружённым силам. По мнению Вада, чаще всего это представители "Зелёных".

Эрих Вад считает, что не военным путём нужно решать украинский конфликт, а политическим.

"Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой", — заявил Вад.

Также, по мнению Вад, отправлять тяжёлое вооружение на Украину бессмысленно, потому что у украинских военных нет необходимой подготовки, инфраструктуры, логистики и технологий.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
украина германия
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