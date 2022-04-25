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Автор Юлиана Смирнова

Дуглас Макгрегор: большинство людей на востоке Украины всегда симпатизировали РФ

Мир

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, большинство русскоговорящих людей на востоке Украины всегда симпатизировали России

Дуглас Макгрегор: большинство людей на востоке Украины всегда симпатизировали РФ

Макгрегор является одним из самых влиятельных военных в США. В своём интервью испанскому изданию El Mundo полковник заявил, что Россия выигрывает на Украине. ВС РФ, по словам Макгрегора, использует тактические группы по 700 человек, которые делают всё, чтобы избежать потерь среди украинских граждан.

Полковник отметил, что эскалация НАТО также успешно предотвращается силами РФ. Так, например, Макгрегор рассказал об уничтожении вооружения, которое было прислано через Польшу.

По словам Макгрегора, Вашингтон делает всё, чтобы этот конфликт продолжался. Также полковник рассказал, что большинство русскоговорящих на востоке Украины всегда симпатизировали России.

"Вопреки тому, что пишут западные СМИ, многие русскоговорящие в этой области перешли на сторону ВС РФ, но те, кто этого не сделал, поступили так из боязни, что СБУ казнят их, когда Киев вернет себе территории. Когда раздел осуществиться, этот вопрос разрешится".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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