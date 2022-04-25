Политолог счёл ноту РФ об оружии США для Киева прологом к ужесточению действий

Направление Москвой Вашингтону ноты с требованием прекратить поставки оружия Киеву должна обозначить позицию РФ по этому вопросу для последующего обоснования её дальнейших действий, заявил руководитель проекта "Россия — Евразия" Михаил Чернов, комментируя Pravda.Ru соответствующий шаг российского МИД.

"Думаю, что нота МИД связана с желанием России артикулировать свою позицию по поводу поставок иностранного вооружения на Украину. И это лишь первый шаг… Это пролог к более жёстким действиям", — сказал политолог.

Он отметил, что поставки Соединёнными Штатами вооружений Украине становятся проблемой для РФ. В связи с этим эксперт не исключил возможность нанесения ударов по конвоям с оружием для Киева.

Говоря о реакции американских властей на требования РФ, Чернов предположил, что её не последует.

"Трудно представить, чтобы США побежали исполнять нашу ноту прямо сейчас", — сказал политолог.

Аналогичное мнение выразил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Будет какой-то символический ответ, но не более того", — предположил политолог.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил о направлении Москвой ноты Вашингтону с требованием о прекращении поставок вооружений на Украину.