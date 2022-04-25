Верещук заявила о несогласованности открытия гумкоридора из "Азовстали"

Открытие РФ гуманитарного коридора из промзоны завода "Азовсталь" в Мариуполе не согласовано с Киевом, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о существовании коридора для выхода гражданских лиц из "Азовстали"… Официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодня, к сожалению, договорённостей нет", — написала замглавы правительства в своём Telegram-канале.

По словам Верещук, объявление гуманитарного коридора в одностороннем порядке не гарантирует его безопасности. Вице-премьер сообщила о просьбе Киева к генсеку ООН Антониу Гуттерешу об инициировании открытия гумкоридора из мариупольской промзоны. При этом в гуманитарной колонне должны быть представители ООН и Красного Креста.

Ранее в российском Минобороны сообщили о прекращении ВС РФ и формированиями ДНР боевых действий на "Азовстали" с 14.00 25 апреля для эвакуации гражданского населения, по заявлениям украинских властей, находящегося в промзоне.