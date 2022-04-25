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Автор Юлия Миленина

Глава крымских татар предложил выдать жителям юга Украины российские паспорта

Мир

Руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил выдать российские паспорта жителям южных регионов Украины.

Глава крымских татар предложил выдать жителям юга Украины российские паспорта

Он призвал предоставить гражданство РФ людям, проживающим на освобождённых от украинских националистов территориях.

"Считаю правильным и своевременным решением начать выдавать жителям освобождённых регионов юга Украины российские паспорта и предоставлять им гражданство нашей страны", — сказал Умеров в интервью РИА Новости.

Он убеждён: такую процедуру необходимо провести как можно скорее.

По словам Умерова, жители юга Украины поддерживают РФ, но боятся открыто говорить об этом. Российский паспорт, пояснил глава крымских татар, будет означать для них уверенность в завтрашнем дне и полное освобождение от националистов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия может создать новый регион, включающий в себя Крым и южные земли Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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