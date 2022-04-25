Эксперт Фёдоров: политика Макрона будет зависеть от итогов парламентских выборов

Дальнейшая политика французского лидера Эмманюэля Макрона будет зависеть от того, какие партии придут в парламент страны. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров, комментируя в интервью Pravda.Ru результаты президентских выборов во Франции.

Он напомнил, что 12 и 19 июня пройдут парламентские выборы, которые во Франции считаются третьим туром голосования. Собеседник издания допустил, что в парламент могут проникнуть оппозиционные партии, требующие изменений.

"Многое будет зависеть не только от программы президента, но и от предстоящих парламентских выборов. Если придут оппозиционные партии, то сложится конфигурация, при которой президент представляет одни политические силы, а премьер-министр — другие. Такую ситуацию называют "политическим сожительством". Это, конечно, затрудняет проведение единого политического курса. Не исключено, что Макрон будет вынужден назначить премьер-министром человека, который не очень близок ему по политическим взглядам", — сказал эксперт по Франции.

Он добавил, что чуть менее трети избирателей не пришли на участки. Как отметил специалист, граждане разуверились в возможности изменений. Фёдоров также подчеркнул: больше 28% населения воздержались от голосования, считая, что оба кандидата не представляют их интересы.

Ранее стало известно, что Макрон победил в президентской гонке с результатом 58,55% голосов. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.