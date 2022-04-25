Министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Киргизии Азамат Жаманкулов заявил, что государственное учреждение "Киргизлента" запретило показ трёх фильмов о событиях в Донбассе.
Речь идёт о фильмах "Донбасс. Окраина”, "Ополченочка” и "Солнцепек”.
По его словам, запрет связан с нейтральной позицией государства касательно происходящих событиях на Украине.
"В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, государственное учреждение "Кыргызтасмасы” отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ фильмов на территории Кыргызской Республики", — написал он.
Российская спецоперация начата 24 февраля 2022 года, её целью ставится демилитаризация и денацификация Украины.
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