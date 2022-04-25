Украина не планирует изменять в Конституции пункты о намерении страны войти в состав Североатлантического альянса, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
В интервью "Украинской правде" политик отметил, что страна по-прежнему нацелена на вступление в НАТО, несмотря на российскую спецоперацию.
"Не будем. Изменение Конституции не является и никогда не будет самоцелью", — сказал спикер Верховной рады, отвечая на вопрос журналиста о том, уберут ли из Конституции пункты, связанные с НАТО.
Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев согласился на принципиальные требования Москвы о невступлении в Североатлантический альянс и отказе от размещения иностранных военных баз на территории государства. По его словам, власти Украины впервые выразили готовность к выполнению ряда важных условий для выстраивания добрососедских отношений.
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