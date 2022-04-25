Пушилин: на "Азовстали" находятся около 400 иностранных наёмников

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на заводе "Азовсталь", что в городе Мариуполе находится в окружении порядка 400 иностранных наёмников.

Ранее Пушилин сообщил, что с засевшими на территории мариупольского комбината "Азовсталь" украинскими националистами вскоре будет покончено, им осталось недолго.

Силы ДНР окружили второй по величине город республики Мариуполь в начале марта. Тогда же началась зачистка его отдельных районов. После освобождения города президент России Владимир Путин отдал Минобороны РФ приказ отменить штурм "Азовстали" и гарантировал жизнь всем сложившим оружие.